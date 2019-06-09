صيف انتقالات ساخن ينتظر ليفربول.. وكلوب حدد ما يريده

2019/06/09 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، يسعى إلى التعاقد مع لاعبين جديدين خلال انتقالات الصيف، في مسعى للدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا.

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