محافظة عراقية تحتل المرتبة الثانية بأعلى درجات الحرارة

2019/06/09 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-النبأ للأخبار/اعلن موقع Eldoradoweather، اليوم الاحد، عن اعلى مدن العالم بدرجات الحرارة، من بينها مناطق عراقية.وبحسب الموقع ، فقد "سجلت منطقة مطار البصرة الدولي، المرتبة الثالثة بأعلى درجات الحرارة في العالم، بدرجة بلغت 49.4 درجة مئوية، تليها مدينة حي الحسين في البصرة، بدرجة أيضاً 49.4 درجة مئوية".

هذا واحتلت مدينة يعقوب أباد في باكستان المرتبة الاولى عالمياً، بتسجيل أعلى درجات الحرارة، بلغت 50.1 درجة مئوية، تلتها في المرتبة الثانية عالميا، مدينة مطربة في الكويت، مسجلة درجة حرارة بلغت 49.8 درجة مئوية.انتهى/س

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