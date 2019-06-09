6 نصائح تجنبك التعرق صيفاً بشكل نهائي

2019/06/09 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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مشكلة التعرق الزائد مشكلة شائعة وحلولها تتراوح بين مزيلات العرق العادية لعمليات تدمير الغدد العرقية في بعض مناطق الجسم عن طريق الليزر وصولاً لبعض عمليات تقليل نشاط الجهاز العصبي المحفز للتعرق.

هذه نصائح سوف تساعدك على التخلص من المشكلة ان شاء الله :

1- الحد من الكافيين والأطعمة الغنية بالتوابل: المشروبات المحتوية على كافيين مثل القهوة والكولا، والأطعمة الحارة كالفلفل الحار والكاري تسبب إفراز العرق بإفراط، خاصة من الوجه والرأس.



انتبه إلى مثل هذه الأطعمة والمشروبات، واستخدم أعشاباً معتدلة التأثير عند إضافة نكهة لطعامك بدلاً من التوابل الحارة.

2- اختر الملابس المناسبة: الملابس الفضفاضة والأقمشة الطبيعية كالقطن تسمح للهواء بالوصول إلى جلدك وتقلل من تأثير الرطوبة.



الملابس المنقوشة أو السوداء تخفي بقع العرق بشكل جيد.

3- حافظ على برودتك!: درجات الحرارة المنخفضة في المنزل والعمل ستخفف من التعرق.



شغلّ مروحة أو مكيف هواء أو افتح النوافذ كي يتحرك الهواء.



اشرب الماء البارد بوفرة واحرص على الإستحمام لتبقي بارد.



ارتدي ملابس من عدة طبقات كي يمكنك نزعها أو إضافتها على حسب درجة الحرارة.



وفي الصيف ابقي بعيداً عن الشمس وحاول قدر الإمكان القيام بالأنشطة المضنية في الصباح.

4- تمتع بصحة جيدة!: السمنة والتدخين وشرب الكحوليات يسبب أو يزيد من مشكلة فرط التعرق.



لذا يجب عليك المحافظة على وزن صحي والإمتناع عن السجائر والكحوليات.



لن يحل هذا مشكلة التعرق فحسب بل إنه سيحميك من خطر الإصابة بأمراض كثيرة.

5- احم نفسك من اشعة الشمس : الحرص على الجلوس في منطقة ظليلة اثناء فترات حدة الشمس يساعد بشكل كبير في تقليل اسمرار الجلد ، خاصة اذا كانت طبيعة عملك تفرض عليك الوقوف في الشمس لفترات طويلة .

6- النظافة اليومية : غسل الرقبة بالماء يومياً و تجفيفها جيداً يساعد في التخلص من التعرق المتراكم و الاتربة المترسبة على الجلد.انتهى4

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