نائب سابق يقدم مشروع يتضمن جدول زمني لاعادة النازحين الى مناطقهم

2019/06/09 | 20:12

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(المستقلة)..اعلن قائممقام قضاء سنجار النائب السابق محما خليل، عن تقديمه مشروع للحكومة الاتحادية وحكومة الموصل المحلية، يتضمن جدول زمني لعودة النازحين الى مناطقهم، مشيرا الى، ان عودتهم تمثل ضمان لاستقرار سياسي، امني واقتصادي لهذه المناطق.وقال خليل، اليوم الاحد، ان “المشروع تضمن عدة نقاط مهمة من شأنها ان تغلق ملف النازحين بشكل كامل والى الأبد، ويضمن الاستقرار في مختلف المجالات لمناطقهم، موضحا، ان “الاحصائيات الدولية اشارت الى ان الايزيديين يمثلون 30 بالمائة من مجموع النازحين الكلي في كل العراق”.واضاف، ان “هذا المشروع هو مشروع وطني متكامل لضمان السلم المجتمعي والاستقرار الأمني، بعد ان عانى النازحين من ويلات الحروب والقتل والدمار والسبي الذي تعرضوا له، مشيرا الى ، ان “النازحين سيكونوا عيون أمينة وسند للقوات الامنية وضمان حقيقي لعدم عودة الدواعش بعد القضاء عليهم يفعل الضربات والجهد الاستخباراتي”.واوضح، ان “عودتهم هو تحقيق للمصالحة الوطنية والاستقرار، في حين ان بقائهم على هذا الحال مشردين ومنفيين هو بمثابة عدم استكمال للانتصار على داعش”.واعرب عن الأسف “ان تكون هناك أموال تصرف على هذا الملف، لكن تصرف في مكان ليس في محله، لذا من واجب الحكومة ان يتم تعويض النازحين لاشعارهم باهتمام الدولة بهم، وبالتالي سيكونوا عيون ساهرة جنب الى جنب مع القوات الامنية”.وكشف خليل، ان “المشروع تم تسليمه الى الحكومة، التي وعدت بالرد عليه بعد العيد مباشرة”.

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