شرطة ذي قار تلقي القبض على داعشي بمدخل المحافظة الغربي

2019/06/09 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ذي قار ،الاحد، القبض على متهم بالانتماء لعصابات داعش الارهابية بمدخل المحافظة الغربي.

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