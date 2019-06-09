الأمم المتحدة: 70% من الذخائر غير المنفجرة في العراق ما تزال تحت الأنقاض

2019/06/09 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق، أن 70% من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية غير المنفجرة لاتزال تحت الأنقاض.

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