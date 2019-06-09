البنتاغون:عدد الجيش الذين يموتون بسبب التدخين بعد مشاركتهم بغزو العراق بازدياد ترجمة خولة الموسوي

2019/06/09 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وزارة الدفاع أن 175،000 من أعضاء الخدمة العسكرية الامريكية الحاليين سيموتون بسبب التدخين اغلبهم شاركوا بغزو العراق وقالت ان هذا عدد الجنود والبحارة والطيارين ومشاة البحرية الذي يفوق عدد القتلى في القتال العراق وفي الثورة الأمريكية ، وحرب 1812 ، والحرب مع المكسيك ، والحرب مع إسبانيا ، والحرب العالمية الأولى ، وكوريا ،...

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