مستشار عبد المهدي: نحارب 3 أنواع من الفساد

2019/06/09 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، يوم أمس السبت، أن حكومتي العراق وإقليم كردستان ستجتمعان قريباً.وقال صالح لشبكة رووداو الإعلامية إن المجلس الأعلى للفساد “نظام داخلي يمارس مهامه بشكل عملي متخصص بملفات الفساد الأكبر حيث أن هناك ثلاثة أشكال للفساد أولها نظمي، أي متغلغل،

وفساد كبير جداً، وفساد على مستوى وحدات صغيرة والمجلس الأعلى للفساد وظيفته الأساسية هي التصدي للفساد الذي يؤدي إلى أن يكون الفساد جزءاً من المنظومة”.

وتابع أن “هذه مهمة كبيرة تتعلق بسلطات النزاهة والرقابة والسلطة التنفيذية والقضائية وهو يمثل نموذجاً للتظافر بينها”، مضيفاً: “أعتقد أنه يمكن أن نبني من هذا المجلس قوة تتصدى للنمو السرطاني للفساد الأكبر”.

وعن الملف الأهم الذي يمكن البدء منه قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية: “لا يوجد أهم ومهم لأن ملفات الفساد واحدة وهي أشبه بالسرطان، لكن السيد رئيس الوزراء حدد عدداً كبيراً من الملفات سواء في مجال التجارة أم النفط وكذلك الوظائف العامة”.

وشدد على أن “هناك تعاوناً حثيثاً وإجراءات مؤسساتية وقانونية لقطع دابر الفساد فالمشكلة ليست في البحث عن ملفات فاسدة انتهت بل الهدف الحقيقي هو إيقاف نمو الفساد”.

وبشأن موعد استكمال الكابينة الوزارية حيث ما تزال وزارات الدفاع والداخلية والعدل شاغرة، قال محمد مظهر صالح: “بحسب توقعاتي الشخصية سيتم استكمال الكابينة الوزارية خلال الأيام المقبلة”.

وفي ما يتعلق بالعلاقات بين بغداد وأربيل أشار “أتوقع عقد اجتماع قريب بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حيث عقد في 28 نيسان الماضي اجتماع مهم للجنة الاقتصادية الوزارية بحضور نيجيرفان بارزاني وفؤاد حسين وخرج بتوصيات وقرارات ناجحة جداً أرست اللبنة الأساسية لبدء الحوار المقبل وهناك بوادر إيجابية في القريب العاجل.”

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