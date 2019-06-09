English | كوردى

شاهد بالفيديو.. النقص الوزاري متابعون : فقرة اكمال الوزارات مغبية من جدول اعمال البرلمان


شاهد بالفيديو.. النقص الوزاري متابعون : فقرة اكمال الوزارات مغبية من جدول اعمال البرلمان
2019/06/09 | 20:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: iWDuUB1RSD8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النقص الوزاري متابعون : فقرة اكمال الوزارات مغبية من جدول اعمال البرلمان) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النقص الوزاري متابعون : فقرة اكمال الوزارات مغبية من جدول اعمال البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).

كامل التفاصيل في: قناة الراصد ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا