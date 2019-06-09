اجراءات صارمة بحق مخالفي شروط السلامة المهنية في النجف

2019/06/09 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف

اكد النائب الاول لمحافظ النجف هاشم الكرعاوي، اليوم الاحد، انه سيتم اتخاذ اجراءات صارمة بحق مخالفي شروط السلامة المهنية وان ادت الى غلق

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