وزير العمل يوجِّه بتطوير آلية عمل هيئة ذوي الإعاقة

2019/06/09 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وجَّــه وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان، اليوم الاحد، هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بوضع الحلول المناسبة لتبسيط اجراءات عمل الهيئة وتقديم

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