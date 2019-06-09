2019/06/09 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 304 حالات ولادة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 211 إصابة مختلفة في النجف خلال أيام عيد الفطر) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 211 إصابة مختلفة في النجف خلال أيام عيد الفطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).