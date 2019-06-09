شاهد .. تبادل الزيارات بين المسؤولين خطوة مهمة لإنهاء التوتر في المنطقة

2019/06/09 | 20:19

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تبادل الزيارات بين المسؤولين خطوة مهمة لإنهاء التوتر في المنطقة

الاحد

09

حزيران

2019 :

08:06 pm

32

تعد تبادل الزيارات بين المسؤولين داخل العراق وخارجة نقطة مهمة وخطوة

إيجابية من أجل الإستمرار في جهود ومساعي العمل على تخفيف حدة التوتر

والتصعيد سيما بين طهران و واشنطن ..

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