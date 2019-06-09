شاهد .. ايران تزيح الستار عن منظومة الدفاع الجوي 15 خرداد

2019/06/09 | 20:19

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ايران تزيح الستار عن منظومة الدفاع الجوي 15 خرداد

الاحد

09

حزيران

2019 :

07:50 pm

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اكد وزير الدفاع العميد امير حاتمي، خلال ازاحة الستار اليوم عن

منظومة الدفاع الجوي “15 خرداد” المصنعة على يد الخبراء والعلماء

الايرانيين بمنظمة الصناعات الجوفضائية، بوزارة الدفاع واسناد القوات

المسلحة الايرانية، ان بلاده لن تستأذن أحدا لتطوير قدراتها الدفاعية

لتوفير امنها القومي والدفاع عن مصالحها الوطنية.

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