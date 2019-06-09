أنقاذ / 370 / دونما من البساتين ومزارع الحنطة من الاحتراق في خانقين بديالى

2019/06/09 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني في ديالى عن أنقاذ / 370 / دونما من البستنة ومزارع الحنطة من الاحتراق شمال شرق بعقوبة .وقالت المديرية في بيان ان فرقنا في قضاء خانقين شمال شرق بعقوبة وباسناد من مركز جلولاء اخمدت حادث حريق أندلع في / 3 / بساتين زراعية و/ 400 / دونم من بقايا محصول […]

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