بالوثيقة.. إنهاء تكليف أمين عام العتبة الكاظمية المقدسة

2019/06/09 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن الأمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة، جمال عبد الرسول غانم الدباغ، إنهاء تكليفه بالمنصب.

وقال الدباغ في وثيقة بالمناسبة مخاطباً مجلس الإدارة وأقسام العتبة "يطيب لي لمناسبة انتهاء تكليفي بمهام الأمين العام للعتبة المقدسة {بعد استنفاد المدة القانونية} أن أتقدّم بالشكر والامتنان إلى مجلس الإدارة وأقسام العتبة المقدسة كافة على ما بُذل من جهود كبيرة في العمل الأمر الذي ساعد الأمانة العامة خلال السنوات الست الماضية على القيام بمهامها كما هو مأمول رغم كثرة التحديات".وبين ان "ما تحقق من انجازات يعود الى همّتكم وحرصكم داعياً الباري جلّ شأنه أن يزيد من إدراك الجميع لاستحقاقات العتبة المقدسة وشرف الخدمة فيها، وأن يوفّق لأن يكون العمل خالصاً لوجهه الكريم ومراعياً لما يجب مراعاته، وأن يتقبّل من الجميع ويدّخر ثوابه لهم، ويعفو عن التقصير، إنه نعمَ المولى ونعمَ النصير".انتهى

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