إنجلترا تحسم المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية

2019/06/09 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… فاز منتخب إنجلترا ، الأحد، على نظيره منتخب سويسرا بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة دوري الأمم الأوروبية.وكان الوقت الأصلي من المباراة قد انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين.وسجل كالوم ويلسون هدفًا لصالح الأسود الثلاثة في الدقيقة 85 ولكن حكم المباراة ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.واحتكم […]

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