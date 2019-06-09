نادال يهزم تيم ويمدد سجله القياسي باللقب 12 في فرنسا المفتوحة

2019/06/09 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس فاز الإسباني رفائيل نادال على النمساوي دومينيك تيم بنتيجة 6-3 و5-7 و6-1 و6-1 ليمدد سجله القياسي بحصد لقب فردي الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس للمرة 12 يوم الأحد.وأصبح المصنف الثاني في البطولة، الذي نال اللقب 18 في البطولات الأربع الكبرى، أول لاعب يحصد لقب إحدى البطولات الكبرى للمرة 12.

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