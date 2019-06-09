وزير خارجية ألمانيا يجتمع مع الرئيس الإيراني لإنقاذ الاتفاق النووي

2019/06/09 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال مصدر دبلوماسي ألماني إن وزير الخارجية هايكو ماس سيلتقي بالرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران يوم الاثنين في إطار جهود أوروبية مكثفة للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية ونزع فتيل التوترات بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية.وحدث تحسن مشوب بالحذر في العلاقات بين طهران وواشنطن عندما أبرمت إيران

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