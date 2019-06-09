الخارجية الروسية: الولايات المتحدة مهتمة بإضعاف العلاقة بين موسكو وبكين

2019/06/09 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كما ذكرت أن الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت بتنفيذ مخططاتها.

وتابعت "لاحظت وزارة الخارجية الروسية أن الدول الغربية كانت خائفة للغاية بسبب التقارب بين روسيا والصين".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا والصين حليفان استراتيجيان، لا تنشآن تحالفات عسكرية ضد أحد.

كما علق بوتين على المواجهة التجارية بين الصين والولايات المتحدة قائلا:" لجأت الولايات المتحدة إلى فرض قيود جمركية لإضعاف منافسها القوي، الأمر الذي سيؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي".

انتهى .



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