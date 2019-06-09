ملعب الشعب الدولي يستعد لكلاسيكو العراق

2019/06/09 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل اعمال الصيانة في ملعب الشعب الدولي، استعداداً لاستضافة مباراة الكلاسيكو بين الزوراء والقوة الجوية في نصف نهائي كأس العراق.وكان جابر، قد اكد، امس السبت، ان ادارة الملعب استغلت توقف الدوري الممتاز للبدء باعمال صيانة الملعب كي يكون جاهزاً لاستقبال المباريات.إلا ان وزارة الشباب والرياضة، عقدت اجتماعاً مع ادارة الملعب اليوم، حيث تم

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