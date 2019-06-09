نواب كرد يطالبون عبد المهدي بصرف مرتبات موظفي الاقليم مباشرة من بغداد

2019/06/09 | 20:28

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بغداد:سومر نيوز

طالب النائب عن الجيل الجديد، سركوت شمس الدين، الاحد، بصرف مرتبات موظفي الاقليم مباشرة من العاصمة بغداد....

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