2019/06/09 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة ثالثا بأعلى درجات الحرارة في العالم

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