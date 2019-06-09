منتخب الناشئين يعسكر في عُمان إستعداداً لغرب آسيا

2019/06/09 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يغادر وفد منتخب الناشئين إلى سلطنة عُمان، الأربعاء المقبل، للدخول في معسكر تدريبي يتضمن إقامة مباراتين وديتين مع منتخب عمان.

وقال المدرب المساعد لمنتخب الناشئين، حسان تركي، في تصريح صحفي، إن "المعسكر سيستمر حتى الثامن عشر من هذا الشهر، وذلك بدعوة من الأشقاء العمانيين".وأوضح، أن "المباراة الأولى ستقام في الرابع عشر من يونيو/حزيران الجاري، على أن تلعب الثانية في السابع عشر من نفس الشهر، وذلك ضمن استعدادات المنتخب لبطولة غرب آسيا، التي ستحتضنها العاصمة الأردنية عمان، الشهر المقبل".وأشار إلى "وجود فكرة للعودة من عمان بشكل مباشر إلى تركيا، للدخول في معسكر تدريبي تحضيرا لبطولة غرب آسيا، وإن تعذرت إقامته في تركيا، سيكون الخيار البديل معسكراً داخلياً في مدينة أربيل".يذكر أن الجهاز الفني لمنتخب الناشئين، الذي يقوده المدرب عماد محمد، أجرى اختبارات شاملة ليختار 50 لاعبا، قبل اختصار القائمة لـ23 لاعبا سيشاركون في بطولة غرب آسيا.وكانت قرعة غرب اسيا للناشئين لكرة القدم، قد جرت اليوم الاحد، والتي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان خلال شهر تموز بمشاركة 9 منتخبات.وأسفرت القرعة عن تقسيم المنتخبات الـ9 إلى 3 مجموعات جاءت كالتالي:المجموعة الأولى: لبنان والبحرين وسوريا.المجموعة الثانية: الأردن وفلسطين وعمان.المجموعة الثالثة: العراق السعودية والكويت.وينص نظام البطولة على خوض أصحاب المراكز الأولى الدور الثاني لتحديد البطل والوصيف وصاحب المركز الثالث.فيما يخوض أصحاب المركز الثاني مباريات تحديد المراكز من الرابع إلى السادس، على أن تلتقي الفرق صاحبة المرتبة الأخيرة لتحديد باقي المراكز.انتهى

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