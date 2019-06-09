2019/06/09 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الحكومي، الأحد، مباشرة وزارة الموارد المائية بتوجيه الموجة الاولى من المياه في مناطق الفرات الاوسط ضمن خمس محافظات لغرض المباشرة بزراعة محصول الرز.وقالت الخلية، في بيـان تلقته وكالة صدى، إن “وزارة الموارد المائية باشرت بتوجيه الموجة الاولى من المياه في مناطق الفرات الاوسط ضمن محافظات (بابل، النجف الاشرف، الديوانية، السماوة، ذي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الموارد تطلق الموجة الأولى من المياه للمباشرة بزراعة محصول الشلب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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