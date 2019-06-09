2019/06/09 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، أن الرئاسات الثلاث عقدت اجتماعا ناقشت فيه جملة من القضايا أبرزها إكمال الكابينة الوزارية وأوضاع محافظتي كركوك وديالى وتوحيد الخطاب الرسمي في السياسة الخارجية للعراق.وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “الرئاسات الثلاث عقدت، مساء اليوم الأحد في قصر السلام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكابينة وكركوك وديالى والسياسة الخارجية أبرز ملفات اجتماع الرئاسات الثلاث وكالة خطوة برس.

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