2019/06/09 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : عقدت الرئاسات الثلاث، مساء اليوم الأحد في قصر السلام ببغداد، اجتماعاً بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وذكر بيان رئاسي ان “الاجتماع تدارس الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والتشريعية في البلاد، ومسألة إكمال تشكيل الكابينة الوزارية ومناقشة ما نفذ من البرنامج الحكومي وأهمية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع برهم و الحلبوسي وعبد المهدي: إكمال الكابينة و بحث أوضاع كركوك وديالى) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع برهم و الحلبوسي وعبد المهدي: إكمال الكابينة و بحث أوضاع كركوك وديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).