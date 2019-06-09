إجتماع الرئاسات الثلاث يؤكد ضرورة اكمال تشكيل الكابينة الحكومية وتوحيد الخطاب الرسمي الخارجي

2019/06/09 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت الرئاسات الثلاث، مساء اليوم الأحد في قصر السلام ببغداد، اجتماعاً بحضور رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي

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