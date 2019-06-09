وزير الخارجية الألماني يلتقي روحاني غدا لتخفيف التوتر بين واشنطن وطهران

2019/06/09 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكدت وكالة “رويترز” أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يلتقي غدا الرئيس الإيراني حسن روحاني في إطار الجهود الأوروبية المكثفة لإنقاذ الاتفاق النووي وتخفيف التوتر بين طهران وواشنطن.ونقلت الوكالة اليوم الأحد عن مصدر دبلوماسي ألماني قوله: “بإمكاني التأكيد أن وزير الخارجية سيلتقي روحاني الأحد”.وتبذل الدول الأوروبية الأعضاء جهودا مكثفة لمنع انهيار […]

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