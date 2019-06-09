الرئاسات الثلاث تؤكد ضرورة اكمال الكابينة الحكومية وتوحيد الخطاب الرسمي الخارجي

2019/06/09 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أكدت الرئاسات الثلاث، اليوم الأحد، على ضرورة اكمال تشكيل الكابينة الحكومية وتوحيد الخطاب الرسمي الخارجي، واعتماد المسار المعتدل في علاقات العراق.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "الرئاسات الثلاث، عقدت مساء اليوم الأحد، اجتماعاً في قصر السلام ببغداد، بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع تدارس الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والتشريعية في البلاد، ومسألة إكمال تشكيل الكابينة الوزارية ومناقشة ما نفذ من البرنامج الحكومي وأهمية انجازه لتحقيق تطلعات المواطنين، فضلاً عن بحث الأوضاع في كركوك وديالى، والتأكيد على ضرورة تضافر الجهود من أجل أن تنعما بالأمن والإستقرا، من خلال اعتماد اسلوب الحوار البناء وبث روح التعايش السلمي بين مكوناتهما وإشراك الجميع في إدارتهما".

وبشأن السياسة الخارجية، اتفق المجتمعون على "ضرورة التنسيق بين الرئاسات الثلاث من أجل توحيد الخطاب الرسمي واعتماد المسار المعتدل في علاقات العراق".

وبحسب البيان، استعرض الاجتماع "آخر التطورات السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي، وبحث السبل الكفيلة لتجنيب البلاد والمنطقة الأزمات والصراعات، والتطرق إلى مشاركة العراق في مؤتمري القمة العربية الطارئة والإسلامية اللتين عقدتا في مكة المكرمة وموقف العراق من الأزمة الحالية، وأنه مثل موقف الدولة العراقية وترجم مصالحها العليا، وعبر على الصعيد ذاته عن إجماع عراقي فيما يتعلق بالسياسة الخارجية".

بغداد اليوم _ خاص

كشف تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد (9 حزيران 2019)، عن حراك ومفاوضات سياسية بين الكتل والأحزاب بشأن الدرجات الخاصة في الدولة العراقية.

وقال القيادي في التحالف النائب رائد فهمي، في تصريح خاص

بغداد اليوم - ديالى

حذرت اللجنة الامنية في مجلس ديالى، الاحد، (9 حزيران 2019)، من ما اسمتها بالـ"الطبخة" لاثارة الاوضاع الداخلية في المحافظة، فيما اشارت الى أن اتهام الحشد الشعبي بارتكاب اعمال عنف، تعد اولى مؤشراتها.

وقال رئيس ا

بغداد اليوم _ متابعة

كشف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، عن محادثات تجريها الدوحة مع إيران والولايات المتحدة الأميركية لإنهاء التصعيد بينهما.

ونقلت وسائل إعلام عن آل ثاني قوله: "نحاول تجاوز الخلافات بين إيران

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الرئاسات الثلاث تؤكد ضرورة اكمال الكابينة الحكومية وتوحيد الخطاب الرسمي الخارجي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الرئاسات الثلاث تؤكد ضرورة اكمال الكابينة الحكومية وتوحيد الخطاب الرسمي الخارجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).