الرئاسات الثلاث تؤكد أهمية استكمال تشكيلة الحكومة والالتزام بموقف الحياد

2019/06/09 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أكدت الرئاسات

الثلاث، خلال اجتماع لها اليوم الاحد، على ضرورة إكمال تشكيل الكابينة الحكومية

وتوحيد الخطاب الرسمي الخارجي.

وقالت رئاسة الجمهورية

في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه إن “الرئاسات الثلاث عقدت مساء اليوم الأحد في قصر السلام ببغداد، اجتماعاً

بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب

محمد الحلبوسي، وتدارس الاجتماع الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والتشريعية

في البلاد، ومسألة إكمال تشكيل الكابينة الوزارية ومناقشة ما نفذ من البرنامج الحكومي

وأهمية انجازه لتحقيق تطلعات المواطنين”.

كما بحث

الاجتماع “أوضاع في كركوك وديالى حيث جرى التأكيد على ضرورة تضافر الجهود من أجل

أن تنعما بالأمن والإستقرار من خلال اعتماد اسلوب الحوار البناء وبث روح التعايش السلمي

بين مكوناتهما وإشراك الجميع في إدارتهما، وفق البيان”.

وتابع “وبخصوص

السياسة الخارجية، اتفق المجتمعون على ضرورة التنسيق بين الرئاسات الثلاث من أجل توحيد

الخطاب الرسمي واعتماد المسار المعتدل في علاقات العراق”.

وجرى خلال الاجتماع

بحسب البيان استعراض آخر التطورات السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي، وبحث السبل

الكفيلة لتجنيب البلاد والمنطقة الأزمات والصراعات، كما تم التطرق إلى مشاركة العراق

في مؤتمري القمة العربية الطارئة والإسلامية اللتين عقدتا في مدينة مكة وموقف العراق

من الأزمة الحالية والتأكيد على أنه مثّل موقف الدولة العراقية وترجم مصالحها العليا،

وعبر على الصعيد ذاته عن إجماع عراقي فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.

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