التربية المفتوحة تطلب السماح لِخرّيجيها بالدراسات العليا

2019/06/09 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

طلبت كلية التربية

المفتوحة، إحدى تشكيلات وزارة التربية، الأحد، من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

شمول المتخرجين فيها للتقديم إلى الدراسات العليا.

وأوضح المكتب الإعلامي

للتربية المفتوحة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه أن “الكلية أرسلت

كتاباً الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يتضمن طلب موافقتهم بالسماح للخريجين

منهم بالتقديم للدراسات العليا”.

وأضاف البيان أن

“أمانة مجلس الوزراء بينت – مؤخرا – عدم موافقتها

على مسألة عرض موضوع الغاء الكلية التربوية المفتوحة وفقاً لما جاء في الاجتماع المنعقد

في هيئة المستشارين وبحضور مسؤولين وخبراء من وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث

العلمي ورئيس لجنة عمداء كلية التربية الاساسية واعتبارها كلية رصينة اسوة بالكليات

العراقية الحكومية”.





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