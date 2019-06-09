2019/06/09 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس

الوزراء السابق بهاء الاعرجي، الأحد، أن استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي ليس

بعيدة، مشيرا إلى أن استقالته ستكون جاهزة عند وجود أيّة عرقلة من أيّة كتلة.

وقال الأعرجي في

بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الأنباء التي تداولت خلال الأيام القليلة

الماضية حول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وإن لم تكُ حقيقيةً لكنها ليست بالبعيدة

عنها كون عبد المهدي يؤمن ببناء دولة المؤسسات”.

وأضاف، أن “الشركاء

السياسيين لم يمنحوه الحرية الكاملة للبدء بعملية البناء وتصحيح أخطاء المراحل السابقة

وذلك بسبب المحاصصة والإستحواذ”، مشددا “إذا لم تتعاون الكتل معه في إكمال الكابينة

الوزاريّة وتقديم مرشحين مهنيين أكفاء للدرجات الخاصة والهيئات المستقلة فإنّه سيبادر

إلى تقديم مرشحين من قبله”.

واشار الأعرجي

الى أن “استقالته ستكون جاهزة عند وجود أيّة عرقلة من أيّة كتلة، كونه لا يريد أن يتحمل

أخطاء الآخرين؛ فهو ليس من المُتشبثين في المنصب”.





انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

18

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي عراقي: استقالة عبد المهدي جاهزة والرجل لا يتشبث بالمنصب) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسي عراقي: استقالة عبد المهدي جاهزة والرجل لا يتشبث بالمنصب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).