الخارجية الروسية: واشنطن تسعى لاضعاف علاقتنا مع الصين

2019/06/09 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة مستعدة للقيام بأي شيء، في سبيل إضعاف العلاقات بين روسيا والصين.وأضافت زاخاروفا اليوم، في حديث لقناة ” روسيا –”1 ، وتابعتها /المعلومة/، أن “واشنطن تنفذ فعليا خططا محددة لتحقيق هذا الهدف”.وأشارت ممثلة وزارة الخارجية الروسية، إلى أن الغرب، شعر بالرعب، […]

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