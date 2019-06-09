الرئاسات الثلاث تؤكد على اكمال الكابينة الحكومية وتوحيد الخطاب الرسمي الخارجي

2019/06/09 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد اجتماع الرئاسات الثلاث، رؤساء الجمهورية، برهم صالح، ومجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، ومجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، ضرورة اكمال تشكيل الكابينة الحكومية

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