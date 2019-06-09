من أجل فقدان الوزن.. نصيحة علمية بـ

2019/06/09 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تشير دراسة أميركية جديدة إلى أن الأشخاص الذين يواظبون على قياس وزنهم يوميا خلال العطلات، ينجحون عادة في تجنب زيادة

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