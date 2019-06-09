خريطة الضفة والاستيطان ومشروع فلسطين الجديدة

2019/06/09 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكل الضفة الغربية والقدس مركباً أساسياً لدى المشروع الصهيوني كدولة، ليس فقط من منطلقات جيوستراتيجية وعسكرية وأمنية، بل من منطلقات دينية توراتية

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