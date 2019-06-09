خطة كوشنر لتحقيق “السلام في الشرق الأوسط” تبدو مستبعدة ومحفوفة بالمخاطر

2019/06/09 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أنه لم يكتب النجاح لأسلوب “العصا والجزرة” الذي يتبعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى التعامل مع الفلسطينيين، حيث التلويح بخفض المساعدات،

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