2019/06/09 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رياضة: يس عراق أعلن رئيس دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة طالب جابر جاهزية ملعب الشعب لموقعة القمة الجماهيرية بين الزوراء والجوية ضمن نصف نهائي مسابقة كأس العراق.وأكد جابر في تصريح صحفي رصدته “يس عراق”، التنسيق لتهيئة جميع الامور اللوجستية والامنية لإنجاح المباراة المرتقبة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شؤون الشباب والرياضة: ملعب الشعب جاهز لموقعة القمة الجماهيرية بين الزوراء والجوية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شؤون الشباب والرياضة: ملعب الشعب جاهز لموقعة القمة الجماهيرية بين الزوراء والجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).