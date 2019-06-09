السودان… بين العاصفة الشعبية والضغط الدولي

2019/06/09 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صبيحة الاثنين الثالث من يونيو (حزيران) وعشية عيد الفطر المبارك، انهال الرصاص ليحصد أرواح المئات من الشباب والنساء والأطفال وكبار السن المعتصمين

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