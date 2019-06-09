2019/06/09 | 20:50

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قائد سلاح الجو: القوة الجوية الايرانية رائدة في التدريب على الحرب الالكترونية

أكد قائد سلاح الجو الايراني العميد طيار عزيز نصير زادة، يوم الاحد،

أن القوة الجوية للجيش رائدة في التدريب على الحرب الالكترونية.ولدى تفقده لكلية الحرب الالكترونية بجامعة "الشهيد ستاري" الجوية،

وصف العميد طيار عزيز نصير زادة، هذا المركز بأنه يمثل ينبوعا في

تقديم التدريبات على الحرب الالكترونية، وأن القوة الجوية رائدة في

هذا المجال.ولفت العميد نصير زادة الى اهمية ومكانة الحروب المستقبلية، وقال: ان

موضوع الحرب الالكترونية هو اليوم واحدا من المواضيع العسكرية الهامة

التي تحظى بأهمية ومكانة خاصة لدى جيوش العالم.ولفت الى ضرورة التدريب على الخبرات المعقدة للحرب الالكترونية في هذه

الكلية بأفضل نحو ممكن، معربا عن امله بأن يتحول هذا المركز الى ينبوع

لتقديم تدريبات وخبرات الحرب الالكترونية على صعيد القوات المسلحة،

بحيث لا تبقى اي زاوية من الحرب الالكترونية الا ويتم تدارسها في هذه

الكلية.وأكمل: ان القوة الجوية رائدة في مجال الاكتفاء الذاتي وصناعة قطع

الغيار، وكذلك رائدة في مجال التدريب على الحرب الالكترونية.

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