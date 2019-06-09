تحالف سائرون:لجان خاصة بين التحالفات تلتقي لحسم المرشحين للدرجات الخاصة

2019/06/09 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن سائرون رائد فهمي إن “هناك لجان من كافة الكتل والتحالفات السياسية، تجتمع مع بعضها البعض وتلتقي مع الحكومة من اجل اعداد وتقديم المعايير الخاصة بالمرشحين للدرجات الخاصة”.أن “هناك جهودا كبيرة تبذل حاليا، من أجل احترام موعد 30 حزيران الحالي وانهاء هذا الملف”، مؤكداً أنه “في حال عدم تنفيذ ذلك سيتم بحث تمديد الفترة”، مرجحا […]

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