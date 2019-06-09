بالفيديو : العامري يعلن براءته من كل شخص يحمل توجهًا طائفيا

2019/06/09 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري براءته من "كل شخص" يحمل توجهًا طائفيا ويسعى إلى إعادة الاقتتال الطائفي في محافظة ديالى، فيما طالب أعضاء البرلمان بتوحيد موقفهم إزاء أية عملية إرهابية.

وقال العامري في مؤتمر صحفي عقده في محافظة ديالى، إن "موضوع الارهاب لا نخشاه، لكنّي أخشى حقيقة من بعض الجهلاء الذين لايحسبون الأمور، وبعض أمراء الحرب الذين يريدون إعادتنا للطائفية مرة أخرى"، مبينا أن "الحوادث الإرهابية في ديالى تستهدف السنة والشيعة على حد سواءً، فالسنة في شمال المقدادية تستهدفهم هذه العمليات، قبل أن تستهدفنا كشيعة".

وأضاف العامري "لم ولن نسمح وسوف لن نتساهل مع كل من يريد إعادتنا إلى الطائفية مرة أخرى، وكذلك نرفض رفضا قاطعا أن يحدث تفجير في منطقة شيعية لاسمح الله، ثم يحدث عكس العمل بمنطقة سنية"، مشددا على ضرورة "عدم التسامح مع هذه الأمور واعتقال المقصرين أياً كانوا".

انتهى .



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