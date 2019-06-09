سلاح الجو المسير التابع للجيش اليمني يستهدف مطار جيزان بطائرات قاصف2K

2019/06/09 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وأكد مصدر في سلاح الجو المسير ,أن الهجمات الجوية على مطار جيزان استهدفت مرابض ومحطات الطائرات بدون طيار المشاركة في التحالف السعودي على اليمن مضيفا أن عملية الاستهداف نفذت بعد رصد استخباراتي دقيق.

وأشار المصدر إلى أن هذه الهجمات تأتي بعد أن حولت دول التحالف السعودي المطار إلى قاعدة عسكرية للعدوان على اليمن.

ونفذ سلاح الجو المسير في 26 مايو الماضي هجوماً بطائرة قاصف 2 K مستهدفا مرابض الطائرات الحربية في المطار نفسه.

انتهى .



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