2019/06/09 | 20:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفائزون في الحلقة الاخيرة من برنامج عيد وفرح | عيد الفطر المبارك) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: g4fGsrXzVCI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفائزون في الحلقة الاخيرة من برنامج عيد وفرح | عيد الفطر المبارك) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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