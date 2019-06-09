2019/06/09 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حصد المنتخب الإنجليزي المركز الثالث في بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره السويسري بركلات الترجيح 6-5، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.ولم ينجح أي من المنتخبين في هز الشباك طوال الوقتين الأصلي والإضافي، ليحتكم الطرفان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الإنجليزي.وتألق حارس الأسود الثلاثة جوردان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انكلترا تصل الى المركز الثالث في دوري الامم الاوروبية بركلات الترجيح) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انكلترا تصل الى المركز الثالث في دوري الامم الاوروبية بركلات الترجيح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).