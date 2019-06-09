حرب يوضح قانونية مقترح فرنسا لتشكيل محكمة دولية في العراق

2019/06/09 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أوضح الخبير القانوني طارق حرب، قانونية مقترح فرنسا الذي ناقشته وزير العدل الفرنسي نيكول بيلوبيه مع بلدان اوربية "فرضية" تشكيل محكمة دولية في العراق.

وقال حرب {للفرات نيوز} ان" ماطرحته وزيرة العدل الفرنسية مجرد دعايات لا أكثر"، كاشفاً عن" رفض فرنسا والدول الاوربية استلام الواعش من العراق".وأضاف ان" هذه الدول وبينها فرنسا رفضت دفع اجرة الدفاع، والعراق تكفل مهمة الدفع".وأشار الخبير القانوني ان" قسم من الدواعش الفرنسيين تم الافراج عنهم كون الجرائم التي ارتكبوها ليست في العراق".وكانت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، اعلنت أنها ناقشت مع بلدان أوروبية "فرضية" تشكيل محكمة دولية في العراق لمحاكمة الإرهابيين الأجانب في عصابات داعش الارهابية.وأعلنت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، أنها ناقشت مع بلدان أوروبية "فرضية" تشكيل محكمة دولية في العراق لمحاكمة الإرهابيين الأجانب في تنظيم داعش.وقالت بيلوبيه في تصريح تناقلته وسائل الاعلام، ان هذه فرضية طُرحت على المستوى الأوروبي مع عدد من زملائي، من وزراء داخلية وعدل، موضحة أن هذه النقاشات تجرى في إطار "مجموعة فندوم" التي تضم خاصةً وزراء العدل الألماني، والإسباني، والإيطالي.وأضافت أن هذه "المحكمة الدولية" ستُنشأ في المكان المعني، ليس في سوريا على الأرجح، ربما في العراق، مشيرة إلى أنه يمكنها العمل بمشاركة "قضاة أوروبيين وفرنسيين وعراقيين".وحُكم بالإعدام على 11 فرنسياً اعتقلوا في سوريا وحوكموا في العراق، لانتمائهم إلى داعش الارهابي، ما أثار انتقادات حادة في فرنسا، خاصةً من قبل محامين متخصصين في القضايا الجنائية.وعن رفض المجلس الايزيدي استقبال أطفال الدواعش اكد حرب" رفض المجلس الازيدي قبول أي طفل من الدواعش"، منوها الى ان" الأزيديات رفضن العودة للبقاء مع أطفالهم، فما ذنبهن وهن اخطفن ووقعت الجريمة عليهن".وأعلن المجلس الروحاني الإيزيدي الأعلى في العراق، اليوم الأحد، رفضه ضم أطفال النساء الإيزيديات اللائي تم خطفهن واغتصابهن من عصابات داعش الإرهابية إلى الطائفة، بعد أسبوع على ترحيبه بعودة الناجين من قبضة الجهاديين واعتبار ما جرى بحقهم "خارجا عن إرادتهم".واكد في قراره أن قبول الناجيات وأطفالهن لم يكن يعني بتاتا الأطفال الذين ولدوا نتيجة الاغتصاب، بل المعنيون هم الأطفال المولودون من أبوين إيزيديين والذين تم اختطافهم إبان غزو داعش لمدينة سنجار.وبحسب آخر إحصاء للمديرية العامة للشؤون الإيزيدية في وزارة أوقاف إقليم كردستان العراق، فإن عدد المخطوفين الإيزيديين بلغ 6417، نجا منهم 3425 شخصا، بعضهم عاد إلى العراق بعد سقوط آخر جيب للتنظيم المتطرف في منطقة الباغوز في شرق سوريا، ولا يزال مصير الباقين مجهولا.انتهى

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