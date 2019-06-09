البخاتي يكشف عن فساد مهول في تطوير الشوارع وجسور المشاة

2019/06/09 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، جاسم البخاتي، عن فساد مهول في تطوير الشوارع وجسور المشاة.

وقال البخاتي لوكالة {الفرات نيوز} "تم صرف 400 مليار دينار لتطوير الشوارع وجسور المشاة بالإضافة الى التقاطعات منها المدائن لكنها لم يرتق تأهيلها الى مستوى طموح المواطن لهذا كانت محل شبهات وفساد".وأكد ان "هذه الأموال مبالغ فيه لاعداد هذه المشاريع" مشيراً الى "إحالة أكثر من 52 مشروعاً الى هيأة النزاهة فيها شبهات فساد والأخيرة لم تعلن نتائج هذه المتابعة".انتهى

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