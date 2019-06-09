التربية تنجز تأليف أربعة عناوين منهجية للعام الدراسي المقبل

2019/06/09 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، إنجاز تأليف اربعة عناوين منهجية للعام الدراسي المقبل

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