وزير العمل يوجه بتطوير آلية عمل هيئة ذوي الإعاقة بما يحقق تقديم فضلى الخدمات للمستفيدين

2019/06/09 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّــه وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبدالزمان، اليوم الأربعاء، هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بوضع الحلول المناسبة لتبسيط اجراءات عمل الهيئة وتقديم فضلى الخدمات للمستفيدين.

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